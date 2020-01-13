شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام المرور بمحور المشير طنطاوي فى الاتجاه من وإلى القاهرة الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد محور المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة اليوم الإثنين، انتظامًا مروريًا، فى الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما ظهر انسياب فى الحركة المرورية في الطريق العكسي المتجه إلى القاهرة الجديدة، وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية فى حركة السيارات، ونفس الأمر أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

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وانتظمت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 5386 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2103 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 208 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 7 دراجات نارية مخالفة، 4 مخالفات "موقف عشوائي"، 24 مخالفة شروط الترخيص، 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور حالة من الطوارئ لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار وحدوث رياح مثيرة للأتربة على الطرق، وشملت الخطة نشر الخدمات المرورية على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.