شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بمدرسة السعيدية يشكون صعوبة الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان قد بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا على التابلت وورقيا صباح اليوم ، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الثانية عشرة ظهرا، على أن يبدأ طلاب الصف الأول الثانوى امتحان نفس المادة فى الفترة المسائية من الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا.

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتكون امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 27 سؤالا منها 20 سؤالًا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقالية، بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، كما سمحت اللجان لجميع طلاب الصف الثانى الثانوى بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسى.

وانطلقت امتحانات الترم الأول لطلاب الثانوية المعدلة" الصفين الأول والثانى الثانوى العام" السبت 11 يناير الجارى، وتنتهى 23 من نفس الشهر، حيث يؤدى الامتحانات 587 ألفا و108 طالبا بالصف الثاني الثانوى فى اللغة الأجنبية الأولى، على التابلت إلكترونيا، كما أنه من المقرر أن يؤدى 140 ألف طالب وطالبة من طلاب "المنازل والمستشفيات والخدمات والسجون" امتحان اللغة الأجنبية الأولى بصورة ورقية في الفترة الصباحية، فضًلا عن أداء طلبة 300 مدرسة (عام) الامتحان ورقيًا نظرًا لعدم استكمال البنية التكنولوجية بها، كما أدى طلاب 300 مدرسة خاصة لم يستكملوا إجراءات التعاقد لتجهيز البنية التكنولوجية الامتحان ورقيًا، كما يؤدى فى الفترة المسائية قرابة 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذى يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن نجاح التطوير فى الثانوى العام لا يرتبط بتصميم الشبكات وإنما بتصميم الأسئلة وطريقة التقييم والتركيز على فهم مخرجات التعلم، موضحًا أن الامتحانات تتم بطرق متنوعة على الشبكات ولا علاقة لموضوع التكنولوجيا بهدف التطوير.