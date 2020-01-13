شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 15.87 جنيه بالمركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365 " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه حيث واصل الدولار اليوم الاثنين 13 – 1 – 2020 انخفاضه أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى محققا تراجعا بمقدار 5 قروش مسجلا 15.87 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.92 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، في حين تراجع بقدار 6 قروش أيضا في بنك أبو ظبى الإسلامى مسجلا 15.90 جنيه للشراء، و16.00 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس 15.96 للشراء، و16.06 جنيه للبيع.

مصرع 5 أشخاص إثر انهيار عقار قديم بالعطارين فى الإسكندرية

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب سادس، صباح اليوم الإثنين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى بمنطقة العطارين بحى وسط الإسكندرية، البداية عندما تلقى قسم شرطة العطارين، بلاغا يفيد انهيار عقار بشارع عبد المنعم بدائرة قسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم رفع 5 جثث من موقع الحادث، ونقلهم إلى مشرحة الإسعاف.

انطلاق جلسة المحادثات التمهيدية بين خليفة حفتر والسراج فى موسكو

أكد مراسل قناة "سكاى نيوز عربية" فى موسكو، انطلاق جلسة المحادثات التمهيدية بشأن ليبيا، بحضور قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق.

ووصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليوم الإثنين إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مصدر ليبى لم تسمه، قوله "إن المشير خليفة حفتر وصل بالفعل إلى موسكو"، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج سيصل إلى العاصمة الروسية اليوم أيضاً"

القواعد الأمريكية.. الخريطة الكاملة لمواقعها فى الشرق الأوسط

مصالح متبادلة، ورغبة فى التواجد والانتشار فى مناطق النفوذ، وحول خرائط النفط والثروات، فتحت الأبواب أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتدشين قواعد عسكرية لها فى العديد من دول الشرق الأوسط، إلا أن تلك القواعد، وفى ظل احتدام الصراعات كانت هدفا عسكريا فى كثير من الأحيان، خاصة بعد اندلاع ثورات ما عرف ب"الربيع العربي".

وقف مدرسة جامعية عن العمل لادعائها تحرش طالب بها داخل لجنة امتحان بأسوان

قرر الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم، الاثنين، وقف "خ أ ع" المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، عن العمل لمدة 3 شهور وإحالتها للتأديب، بعد اتهامها لطالب بالتحرش بها داخل لجنة امتحان، والتسبب فى تحرير محضر للطالب وحبسه على ذمة التحقيقات.

وزير الكهرباء يعلن وقف تحصيل رسوم النظافة على الفواتير من يوليو المقبل

أعلن وزير وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، أن شهر يونيو من العام الحالي (2020) سيكون إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومنهم إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد علي وسلاف درويش بشأن الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة.

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العربية: الجيش الوطنى يتكفل بتأمين آبار النفط والغاز بموجب الاتفاق الليبى

قالت مصادر لقناة العربية اليوم الإثنين، إن الجيش الوطنى الليبى سيتكفل بتأمين آبار النفط والغاز بموجب الاتفاق الليبى، حيث أكدت المصادر أن الاتفاق الليبي يتضمن إسناد مهمة مكافحة الإرهاب للجيش الوطنى، كما يتضمن إشرافا دوليًا على منافذ بحرية وبرية وانسحاب متبادل للقوات، جاء ذلك بعد أن أكد مصدر ليبي مطلع أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وصل موسكو اليوم الاثنين لإجراء مباحثات بهدف إيجاد حل للأزمة الليبية.

جميلات العالم يتمتعن برحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر.. صور

تعد رحلات البالون الطائر، قبلة السائحين الأجانب من حول العالم، خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر، حيث يتهافت الجميع للاستمتاع بتلك الرحلات بصورة يومية لدى زيارتهم لعاصمة الحضارة الفرعونية، للاستمتاع بسحر الأقصر ومعابدها ومقابرها الفرعونية من السماء، حيث رصدت عدسة ”الخليج 365”، مشهد بديع لجميلات العالم، وهن يستمتعن بالبالونات الطائرة لدى تحليقهن فى سماء غربى محافظة الأقصر.

طقس دافئ غداً وشبورة مائية وضباب على بعض المناطق والصغرى بسانت كاترين 2

توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الثلاثاء، ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، واﻟﻄﻘﺲ داﻓﻰء ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻏﺮﺑﺎ ، وﺗﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻔﺮﺻﻪ ﻣﻬﻴﺎه ﻟﺴﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻗﺼﻰ اﻟﻐﺮب.

القبض على الشاب المتهم بضرب أمه بفأس لرفضها غسل ملابسه بالشرقية

ألقت قوة من ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، القبض علي الشاب المتهم بضرب أمه بفأس علي رأسها، محدثا إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ مدعيا قيامه بذلك لرفضها غسل ملابسه ومعاملته معاملة قاسية، وتم إحالته إلى النيابة العامة، بمركز منيا القمح برئاسة أحمد أبوزيد، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

صور.. طلاب الصف الثانوى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية على التابلت

أدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحان اللغة الإنجليزية على التابلت اليوم الاثنين، بمدرسة النزهة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، فيما تابع يحيى حسين مدير إدارة النزهة سير وانضباط الامتحان الإلكترونى داخل المدارس، وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أكثر من 500 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت ولم يواجه الطلاب أى مشكلات فى الدخول على سيستم ومنصة الامتحان الإلكترونى.

وكالة إيطالية: رئيس وزراء إيطاليا يزور مصر ويلتقى السيسى لمناقشة الملف الليبى

أكدت وكالة "نوفا" الإيطالية أن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى، سيجرى زيارة لمصر اليوم الإثنين للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار الوساطة التى تقوم بها روما فيما يتعلق بالتطورات المتسارعة على صعيد الأزمة الليبية.

": "bbc"

"الأعلى للإعلامترتكب مخالفات مهنية صارخة تتجاهل معايير الحيادية والتوازن

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس لاحظ من خلال لجانه المتخصصة تكرارا لأخطاء مهنية جسيمة وبشكل نمطى لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك فيما يتعلق بتغطية الشأن المصرى، مضيفا أن هذه الأخطاء تخرج تماما من الإطار الذى يمكن تجاوزه بسبب طبيعة العمل الإعلامى وتصب فى إطار ممنهج يعبر بوضوح عن معاداة الدولة المصرية.