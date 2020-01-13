شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص إثر انهيار عقار قديم بالعطارين فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب سادس، صباح اليوم الإثنين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق على مقهى بمنطقة العطارين بحى وسط الإسكندرية، البداية عندما تلقى قسم شرطة العطارين، بلاغا يفيد انهيار عقار بشارع عبد المنعم بدائرة قسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم رفع 5 جثث من موقع الحادث، ونقلهم إلى مشرحة الإسعاف.

وقال مصدر أمني، إن العقار مكون من 3 طوابق، بناء قديم، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض برخصة هدم رقم 215 لسنة 2017 ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كانت شهدت منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، واقعة مصرع خياط ونجلته فى حريق شقة سكنهما، وذلك بعد حدوث ماس كهربائى فى لوحة مفاتيح الشقة واشتعال النيران بها.

تلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق السادس بعقار بشارع سعد الله أبو بكر بمنطقة الهانوفيل، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تبين من الفحص حدوث ماس كهربائى بلوحة المفاتيح بالشقة، ما أدى لنشوب حريق التهم محتوياتها.

أسفر الحريق عن مصرع كل من المدعو : "محمد عادل السيد" 33 عاما، خياط بمصنع بمدينة برج العرب ، وابنته "أروى" 5 سنوات ، ونجاة زوجته "رانيا أحمد" ربة منزل.

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وبسؤال الزوجة ، قالت إن ماس كهربائى نشب فى لوحة مفاتيح الكهرباء وتسبب فى اشتعال النيران بالشقة، وأثناء قيام زوجها بمحاولة إنقاذ ابنتهما لقيا مصرعهما معا، فيما قام الجيران بإنقاذها من "المنور".

تم نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.



