شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يعلن وقف تحصيل رسوم النظافة على الفواتير من يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، أن شهر يونيو من العام الحالي (2020) سيكون إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومنهم إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد علي وسلاف درويش بشأن الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة.

‎وقال محمد شاكر، لقد حاولت علي مدار 4 سنوات للحصول علي قرار لإلغاء تحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء، لأنها لا تدخل فى عملنا، معلنا موافقة مجلس الوزراء علي ذلك وسيكون إصدار آخر فاتورة بها رسوم نظافة خلال شهر يونيو هذا العام.

‎وأضاف وزير الكهرباء، أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى30 يونيو 2019 بلغ 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات.

Advertisements

‎مستطردا "تم توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية".

‎ومن جانبه، اتهم رئيس اللجنة طلعت السويدى إدارات الحكم المحلي بالمحافظات استغلال ما يتم تحصيله من المواطنين فى صورة رسوم نظافة لصالح الكهرباء قائلا: المحليات تستهلك أموال النظافة فى إضاءة الشوارع وغيرها، لأنها تتحصل عليها من وزارة الكهرباء كهرباء وليس نقود كاش، والمواطن هو المظلوم ومن حقنا ندعو وزير الإدارة المحلية والمحافظين لبحث هذا الأمر ".

‎ومن جانبه، قال عادل محمد ابو حديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة إن وزارة المالية تقوم بعمل مقاصة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتورد لهم كل شهر خارج منظومة النظافة وتصل لـ 13 مليون جنيه لمحافظة القاهرة.