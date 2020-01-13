شكرا لقرائتكم خبر عن جميلات العالم يتمتعن برحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد رحلات البالون الطائر، قبلة السائحين الأجانب من حول العالم، خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر، حيث يتهافت الجميع للاستمتاع بتلك الرحلات بصورة يومية لدى زيارتهم لعاصمة الحضارة الفرعونية، للاستمتاع بسحر الأقصر ومعابدها ومقابرها الفرعونية من السماء، حيث رصدت عدسة ”الخليج 365”، مشهد بديع لجميلات العالم، وهن يستمتعن بالبالونات الطائرة لدى تحليقهن فى سماء غربى محافظة الأقصر.

جميلات العالم خلال الاستمتاع بالبالون

رحلات البالون التى يتم تجهيزها فجراً بصورة يومية لخروجها فى السماء، وسط سحر وجمال الطبيعة الرائعة والمعابد المتراصة على جانبى نهر النيل بمدينة الأقصر، والتى تنطلق فى رحلات يومية فجر كل يوم، ويقبل عليها آلاف السائحين من كل صوب وحدب، تظهر بأرض مطار البالون حالة من السحر والجمال الحقيقى والانتعاشة المميزة، فقد خرجت علي مدار الأسبوع الماضى العشرات من الرحلات للبالون، تقل علي متنها المئات من السائحين من مختلف الجنسيات، وذلك للاستمتاع بسحر البالون، ومشاهدة الأقصر من السماء بمعالمها التاريخية، ومعابدها الشامخة منذ آلاف السنين.



اجنبية تستمع قبل ركوب البالون

وتواصلت رحلات البالون الطائر صباح اليوم الإثنين، بصورة طبيعية تماماً مع تحسن حالة الطقس والرياح الطبيعية والمناسبة لخروج الرحلات، وخرجت الرحلات بمدة للرحلة التي تستغرق من 30 لـ40 دقيقة للاستمتاع بالهواء الدافئ في السماء، حيث تعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.

وتعتبر محافظة الأقصر، أكبر متحف مفتوح فى العالم، حيث إنها تضم أكثر من ثلثى آثار العالم، فبداخلها معابد ومتاحف القدماء المصريين الراسخة منذ آلاف السنين على جانبى نهر النيل، وهى معابد الأقصر والكرنك والمدامود ومونتو وإسنا وأرمنت ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، ومعبد الرمسيوم ومعبد هابو ووادى الملوك والملكات، وغيرها من الآثار التاريخية الفرعونية المنتشرة منذ آلاف السنين.

كما تظهر رحلات البالون للسائحين السحر الجمالى الطبيعى فى تلك المدينة العظيمة، التى تقوم على الزراعة وتظهر الأراضى الزراعية بطبيعة ساحرة تؤكد على سر اختيار الأقصر عاصمة السياحة العالمية، لجمال وروعة المشاهد الطبيعية التى يراها السائحون الذين يستقلون البالون الطائر بصورة يومية.



استمتاع السائحات الاجانب بالبالون في الاقصر



استمتاع السياح الاجانب برحلات البالون

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الاجانب يستمتعن بالبالون الطائر



الجميلات في رحلات البالون بالاقصر



الجميلات من السائحين يتهافتن علي البالون بسماء محافظة الأقصر



الهواء يداعب جميلات العالم في البالون بالاقصر



جانب من اقلاع الرحلات في الاقصر



جانب من السائحات في رحلات البالون



جانب من سحر جميلات العالم في البالون



جميلات السائحين من حول العالم يستمتعن برحلات البالون الطائر



رحلات البالون تخرج يوميا غرب الاقصر



سائحة اجنبية تستمتع بصورة تذكارية في البالون