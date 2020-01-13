شكرا لقرائتكم خبر عن طقس دافئ غداً وشبورة مائية وضباب على بعض المناطق والصغرى بسانت كاترين 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الثلاثاء، ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، واﻟﻄﻘﺲ داﻓﻰء ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻏﺮﺑﺎ ، وﺗﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻔﺮﺻﻪ ﻣﻬﻴﺎه ﻟﺴﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻗﺼﻰ اﻟﻐﺮب.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر ، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 7 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 2 درجة.

كان الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقع استمرار حالة الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، مؤكدا ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين، مع انعدام فرص سقوط الأمطار ، مشيراً إلى أن الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المؤثرة على أغلب انحاء الجمهورية ولكن سرعان ما تنقشع مع ظهور الشمس.