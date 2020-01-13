شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على الشاب المتهم بضرب أمه بفأس لرفضها غسل ملابسه بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوة من ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، القبض علي الشاب المتهم بضرب أمه بفأس علي رأسها، محدثا إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ مدعيا قيامه بذلك لرفضها غسل ملابسه ومعاملته معاملة قاسية، وتم إحالته إلى النيابة العامة، بمركز منيا القمح برئاسة أحمد أبوزيد، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

بداية الواقعة بتلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الأحرار بوصول" أم الهنا م م ال " 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية.

وتبين من التحريات الأولية قيام نجلها "إسلام س ش إ" 28 سنة عامل بإحدى الشركات بمدينة العبور، بالتعدي عليها بالضرب بفأس، بسبب خلافات أسرية لرفضها غسل ملابسه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1860 جنح منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض علي النيابة العامة بمركز منيا القمح، قرت ضبط وإحضار المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والأستعلام عن التقارير الطبية للمصابة من المستشفي.

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وتمكنت قوة من ضباط مباحث منيا القمح برئاسة، الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، ومعاونيه معتز سعيد، وعلي رؤوف، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط المتهم، وجاري عرضه علي النيابة العامة، وبسؤاله أقر أنه والدته تعاملة معاملة قاسية وترفض غسل ملابسه، فيما لم يتم سؤال الأم لمعرفة القصة من طرف الأم.

يذكر أن محافظة الشرقية، شهدت أول أمس واقعة بشعة، بقرية حفنا مركز بلبيس، عندما أقدم طفل في الصف الثالث الإعداي علي التخلص من شقيقه الأصغر" مروان" 11 سنة بالصف الخامس الإبتدائي، خوفا من الفضيحة بعد مشاهدة شقيقه الأصغر له في وضع مخل، وخوفه من إفصاح الأمر لأبيه فإستدرجه إلي منزل ملك لهما بالقرب من الزراعات وطعنه بالسكين طعنة في البطن وتخلص من جثته في مصرف مائي بالقرية، وتم القبض عليه وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.