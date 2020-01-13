محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من القبص على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مخازن الخردة.
كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة قليوب، بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام (5 عاطلين – "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر بأسلوب قص الأقفال.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (مقص حديدي كبير الحجم)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب واقعتين سرقة مخزني خردة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم (3 من أصحاب مخازن الخردة) ، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.
وبمواجهتهم أيدوا ما جاء باعترافات المتهمين، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر "تخصص سرقة مخازن الخردة".. سقوط تشكيل عصابي في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.