"تخصص سرقة مخازن الخردة".. سقوط تشكيل عصابي في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من القبص على تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مخازن الخردة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة قليوب، بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام (5 عاطلين – "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر بأسلوب قص الأقفال.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (مقص حديدي كبير الحجم)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب واقعتين سرقة مخزني خردة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم (3 من أصحاب مخازن الخردة) ، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهم أيدوا ما جاء باعترافات المتهمين، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.