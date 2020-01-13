بالأرقام.. جهود الداخلية خلال حملات أمنية بـ 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط ( 3 قطع سلاح ناري، و1 قضية إتجار بالمخدرات، و13 قضية تموينية، و11 مخالفة مرورية، وتنفيذ 123 حكم قضائي متنوع)، بنطاق مديرية أمن الأقصر .

وفي نطاق مديرية أمن الفيوم، تم ضبط (8 قطع سلاح ناري، 4 قضايا إتجار بالمخدرات، 44 قضية تموينية، 1192 مخالفة مرورية، تنفيذ 563 حكم قضائي متنوع).

وتم ضبط (20 قطعة سلاح ناري، 11 قضية إتجار بالمخدرات، 4 قطع سلاح أبيض، 44 قضية تموينية، 4043 مخالفة مرورية، تنفيذ 955 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن المنيا.

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وفي نطاق مديرية القليوبية، تم ضبط ( 10قطع سلاح ناري، 15 قضية إتجار بالمخدرات، 22 قضية تموينية، 1245 مخالفة مرورية ، تنفيذ 6308 حكم قضائي متنوع).

وضبط (3 قطع سلاح ناري، 6 قضايا في مجال ضبط مخالفات المسطحات المائية، 30 قضية تموينية، 708 مخالفة مرورية، تنفيذ 702 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف .

كما تم ضبط (4 قطع سلاح ناري، 2 قضية مخدرات، 13 قضية تموينية، 434 مخالفة مرورية، تنفيذ 1325 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط .

كما أسفرت الجهود عن ضبط (26 قطعة سلاح ناري، 3 قضايا مخدرات، 5 قطع سلاح أبيض، 47 قضية تموينية، 541 مخالفة مرورية، تنفيذ 1648 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن سوهاج .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.