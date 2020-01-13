3 ضباط مزيفين وسيدة.. القبض على تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن أسيوط القبض على مرتكبى واقعة إنتحال صفة رجال شرطة وسرقة أحد المواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين؛ إنه فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم السرقة .. فقد تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من أحد الأشخاص (سائق "يعمل بإحدى الدول العربية" – مقيم بدائرة القسم .. أنه أثناء تواجده بمسكنه ، وبرفقته (سيدة "تعمل طرفه" – مقيمة بدائرة القسم) فوجىء بقيام ثلاثة أشخاص بالطرق على باب مسكنه وإنتحال صفة رجال شرطة وتوثيقه بالحبال والإستيلاء على (شاشة تلفاز – مبلغ مالى – هاتف محمول – أوراق شخصية)، وكذا الإستيلاء على مفاتيح سيارته وسرقتها من أمام المنزل.

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تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة السيدة المذكورة بالإشتراك مع (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبط ثلاثة منهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب ، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارب ضبط المتهم الهارب.