كمين أوسيم يفسد خطة مسجل خطر احترف تجارة الكيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على عاطل؛ لاتجاره في المواد المخدرة. ورود معلومات أكدتها تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، باتجار مسجل خطر في الأقراص المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاوني مباحث أوسيم من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة. Advertisements عُثر بحوزة المتهم على 42 قرصا مخدرا و60 جرام هيروين وسلاح ناري وطلقات من ذات العيار، وهاتف محمول إضافة إلى مبلغ مالي. أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث مال الجيزة، أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح لحماية نشاطه الآثم. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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