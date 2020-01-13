بـ "هيروين وأقراص مخدرة".. سقوط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالجيزة أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين والأقراص المخدرة بقصد الإتجار وفرد خرطوش.
كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام أحد الأشخاص (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة) بالإتجار في المواد والعقاقير المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – 42 قرص مخدر – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار - 3 هاتف محمول – مبلغ مالي).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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