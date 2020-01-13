"انتحل شخصية ابن عمه".. ضبط صاحب شركة أستولى على قرض مالي من بنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة نجل عمه مستخدماً بطاقته الشخصية والإستيلاء على قرض مالى من أحد البنوك.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين؛ إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم الإحتيال المصرفى .. فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من مسئولى أحد البنوك فرع سيدى بشر بالإسكندرية .. بقيام أحد الأشخاص (صاحب شركة إستيراد وتصدير ملابس جاهزة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بالتقدم لفرع البنك المشار إليه، وحصوله على قرض شخصى بمبلغ (316,800 - ثلاثمائة وستة عشر وثمانمائة جنيه) منتحلاً صفة نجل عمه "عميل بذات البنك - فرع المراغة" مستخدماً بطاقة الرقم القومى الخاصة بالأخير مستغلاً الشبه بينهما وعلمه بجميع بيانات الحساب الشخصى بنجل عمه ، ومعاملاته المالية ونموذج توقيعه لدى البنك.. مما مكنه من الحصول على القرض بموجب ضمان شهادات بنكية للأخير عقب تزويره توقيع الأخير على المستندات.

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تأكد ذلك بسؤال أحد موظفى البنك الذى أكد تقدم المتهم المذكور لفرع البنك منتحلاً صفة نجل عمه وحصوله على مبلغ القرض وتزويره توقيع عميل البنك علي النحو المشار إليه .

أمكن ضبط المتهم ، وبحوزته بطاقة الرقم القومى الخاصة بنجل عمه المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة وأضاف أنه لجأ لذلك لوجود خلافات ماليه بينه وبين نجل عمه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.