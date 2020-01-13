ترجع للعصر الروماني واليونان.. ضبط مزارع بحوزته 39 قطعة أثرية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط، بحوزته 39 قطعة أثرية بقصد الإتجار.

كانت معلومات وتحريات قسم سياحة وآثار أسيوط بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أفادت بقيام (مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية).. بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم استهداف مسكنه، وبالتفتيش تم ضبط 39 قطعة يشتبه في أثريتها على النحو التالي، ضبط 25 قطعة عملة معدنية، وأنفورة كاملة من الفخار بطول 40سم، و8 تماثيل أوشابتى من الحجر الجيرى والفخار تتراوح أطوالها من 8 سم إلى 18 سم، وتمثال على شكل أحد الأشخاص جالساً على قاعدة بارتفاع 6 سم، 4 مسرجة من الفخار مختلفة الأشكال والأحجام والأطوال، كما تم العثور على حفرة مربعة الشكل، كما تم ضبط العدد والأدوات التي تم استخدامها في عملية الحفر.

بمواجهته اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار، بعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها وأن جميعها ترجع للعصر الفرعوني واليوناني الروماني، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.