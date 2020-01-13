شركة جديدة.. تفاصيل تحصيل رسوم النظافة بعد فصلها عن الكهرباء (زيادة متوقعة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف مصدر حكومي، عن مصير رسوم النظافة عقب إلغاء تحصيلها على فاتورة الكهرباء في شهر يونيو القادم، وأنه من المتوقع أن يتم إسناد تحصيلها إلى الوحدات المحلية في المحافظات.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن موعد فصل رسوم النظافة عن فاتورة استهلاك الكهرباء بعد سنوات من الخلاف حول تحصيل هذه الرسوم على فاتورة الكهرباء من عدمه.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن شهر يونيو القادم سيشهد خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة. (للتفاصيل اضغط هنا)

وأشار المصدر، إلى وجود مشروع قانون بشأن النظافة والمخلفات الصلبة في مجلس النواب الآن، مقدم من وزارة البيئة، وأنه سيتم إصداره خلال الفترة القادمة من قبل البرلمان.

Advertisements

وأكد المصدر أن هناك أكثر من 8 محافظات تحصل فعليا رسوم النظافة من خلال الوحدات المحلية مثل الدقهلية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتضمن فرض رسوم إضافية لتنفيذ منظومة النظافة بشكلها الجديد.

وقال عادل محمد أبوحديد، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة ظهر اليوم، إن وزارة المالية تنفذ مقاصة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتورد لهم كل شهر خارج منظومة النظافة ما يصل لـ13 مليون جنيه لمحافظة القاهرة.​

واتهم رئيس اللجنة طلعت السويدي إدارات الحكم المحلي بالمحافظات استغلال ما يتم تحصيله من المواطنين في صورة رسوم نظافة لصالح الكهرباء قائلا: المحليات بتصرف فلوس النظافة في إضاءة الشوارع وغيرها، لأنها بتاخدها من وزارة الكهرباء كهرباء مش فلوس كاش، والمواطن هو المظلوم، ومن حقنا ندعو وزير الإدارة المحلية والمحافظين لبحث هذا الأمر".

وشرح وزير الكهرباء: "إحنا مقتنعين إن المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبحاول من 4 سنوات عمل ذلك؛ فهي لا تدخل في عملنا".