وزير المالية: عمل على إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مواد ومُدخلات إنتاج الورق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج لتحسين جودة الورق محلي الصنع وتدخل في صناعته (عجينة الورق المستورد).

تصريحات الوزير جاءت استجابة لمطالب صناع الورق التي عرضوها خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الورق كصناعة استراتيجية لطباعة الكتاب المدرسى المُستخدم في العملية التعليمية وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.

Advertisements

كما طالب صناع الورق، خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، بضرورة فرض رسم وقاية على الأوراق المستوردة لحماية المنتج المحلي، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مسألة فرض رسوم وقاية على أي منتج مستورد أمر يعود إلى وزارة التجارة والصناعة، إلا أنه أعلن في الوقت ذاته أنه سيتم فرض ضريبة قيمة مضافة على الورق المستورد، كما وعد بإعادة النظر في القيمة الجمركية التى يتم فرضها على الأوراق المستوردة لإحداث التوازن بين المستورد والسوق المحلي.

ومن ناحيته قال رئيس غرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات المصرية، إن معظم مشكلات صناعة الورق تتعلق بأسعار الغاز وضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تكلفة صناعة طن الورق في مصر أغلى من المستورد بنحو 2000 جنيه، قائلا: "لو كان هناك نية لمضاعفة الصادرات خلال الـ5 سنوات القادمة فيجب خفض أسعار الطاقة، وعلى لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تتبنى هذا الأمر لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية".

وفى هذا السياق قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة متفهمة تماما عملية تكلفة المنتج والتنافسية وكل ما يساهم في تطوير الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة والتصدير، مضيفا: "كان هناك عجز فى الطاقة في مرحلة معينة، والدولة أنفقت ما يزيد على 600 مليار جنيه استثمارات ضخمة لضمان وجود الكهرباء، نتج عن هذه الاستثمارات كمية كبيرة تكفي الأجيال القادمة والتصدير، ونفس الوضع في الغاز الطبيعي".