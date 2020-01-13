مستشار مفتي الجمهورية يشارك في أسبوع التعريف بالإسلام في الجامعات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

توجه الدكتور ابراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صباح الاثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أسبوع التعريف بالإسلام في الجامعات الأمريكية.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها الاثنين، أن هذه المشاركة انطلاقًا من حرص دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على التعريف بصحيح الدين والإسلام، وتغيير الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمين، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

من جانبه قال الدكتور إبراهيم نجم، إن فعاليات الأسبوع تتضمن إلقاء عدد من المحاضرات حول الإسلام في عدد من الجامعات الأمريكية واللقاءات العامة، بهدف تصحيح كثير من المفاهيم الإسلامية التي تم تشويهها من قِبل الجماعات المتطرفة حيث تسببت في موجات العداء والكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الغرب.

وأضاف نجم أنه سيتم عقد لقاءات عامة ومحاضرات تعريفية بصحيح الإسلام، كما أن هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة لتعزيز التواصل مع الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم الدينية، فضلًا عن عقد عدد من اللقاءات الإعلامية هنا حول قضايا الإسلام والمسلمين.