لمدة شهر.. بدء الأوكازيون الشتوي اعتبارا من 27 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2020 اعتباراً من 27 يناير 2020 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، على أن يتم عرض السلع اللازمة بأسعار مخفضة بالأوكازيون، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأضاف المصيلحي في بيان رسمي، أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار وكل تاجر يرغب في المشاركة في الأوكازيون الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وأكد المصيلحي بأن هناك رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، فضلاً عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وبحسب البيان، تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع وموضحاً بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.​