مصر | بطريقة شيطانية.. صاحب شركة يستولي على 316 ألف جنيه بالإسكندرية

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من مسئولي أحد البنوك فرع سيدي بشر بالإسكندرية بقيام أحد الأشخاص، صاحب شركة استيراد وتصدير ملابس جاهزة مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بالتقدم لفرع البنك المشار إليه، وحصوله على قرض شخصي بمبلغ 316،800 ثلاثمائة وستة عشر وثمانمائة جنيه منتحلًا صفة نجل عمه "عميل بذات البنك - فرع المراغة" مستخدمًا بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأخير.

وتبين أن المتهم استغل الشبه بينهما وعلمه بجميع بيانات الحساب الشخصي بنجل عمه، ومعاملاته المالية ونموذج توقيعه لدى البنك، مما مكنه من الحصول على القرض بموجب ضمان شهادات بنكية للأخير عقب تزويره توقيع الأخير على المستندات.



وتأكد ذلك بسؤال أحد موظفي البنك الذي أكد تقدم المتهم المذكور لفرع البنك منتحلًا صفة نجل عمه وحصوله على مبلغ القرض وتزويره توقيع عميل البنك على النحو المشار إليه.