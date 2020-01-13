مصر | ضبط 938 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط أشكال جرائم الغش التجاري كافة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 938 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جاءت كالتالي:



ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "من دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لحيازته 1،012 طن من السلع الغذائية "مفروم الحوم والدواجن ومصنعاتهما المعبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة في الحملة.

ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الكيماويات "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة لحيازته 14 طنا من المواد الكيماوية "المتعددة الأغراض المعبأة داخل براميل وجراكن مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير خاضعة للرقابة الصناعية تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة لحيازته كمية قدرها 10 أطنان زيت طعام "خام" مجهول المصدر معبأ داخل تنكات تمهيدًا لإعادة تعبئتها داخل عبوات ذات أحجام مختلفة، وضبط 660 عبوة زيت طعام "منتج نهائى" لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.