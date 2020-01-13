مصر | ضبط شخص بحوزته هيروين وخرطوش في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بحوزته هيروين وخرطوش في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين والأقراص المخدرة بقصد الإتجار وفرد خرطوش.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة، بالإتجار في المواد والعقاقير المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جراما و42 قرصا مخدرا وفرد خرطوش، وطلقتين من العيار ذاته، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.