مصر | ضبط 8 بتهمة غسل 150 مليون جنيه في مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 8 بتهمة غسل 150 مليون جنيه في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، من القبض على 8 أشخاص، بمحافظة مطروح، بتهمة غسـل 150 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 8 أشخاص لخمسة منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمون بدائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.