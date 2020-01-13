مصر | اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق نشب اليوم الاثنين داخل شقة سكنية، بدائرة قسم شرطة أوسيم، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.