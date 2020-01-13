أخبار مصر | "التعليم": إنشاء وحدة خاصة لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": إنشاء وحدة خاصة لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مستقبل تطوير التعليم الفني في مصر، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة تطوير التعليم في مصر بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة.

وقال، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن الوزارة تهتم بإنشاء وحدة خاصة لإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في القريب العاجل، وذلك بتمويل من إحدى الجهات الدولية، مشيرا إلى أن هذه الوحدة سيكون لديها ميزانية مستقلة.

وأضاف أن الوزارة تكثف جهودها حاليا لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بجميع محافظات مصر من 11 مدرسة إلى 100 مدرسة على الأقل بحلول عام 2030، وستشمل هذه المدارس مجالات جديدة منها التصنيع الغذائي، وصيانة السيارات، وتكنولوجيا الكهرباء، وصناعة الرخام، وغيرها".

وبين أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتبر تطويرا مصريا لنظام التعليم المزدوج المطبق في العديد من المدارس الفنية بمصر، لافتا إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 60 ألف طالب يدرسون بنظام التعليم المزدوج حيث تكون الدراسة في المدرسة لمدة يومين وباقي الأيام يقضيها الطالب في التدريب على العملية الإنتاجية في المصانع، ويكون هناك مكافأة مالية للطلاب أثناء الدراسة بالإضافة إلى إمكانية إتاحة فرص لتعيين الخريجين في تلك المصانع.

وقال الدكتور محمد مجاهد "إن الوزارة قد بدأت منذ مارس 2019 في تنفيذ خطط تطوير مناهج التعليم الفني في مصر، حيث تقوم بإجراء تحول جذري في برامج التعليم الفني لكي تصبح ملبية لاحتياجات سوق العمل كما تنص المادة 20 من الدستور المصري الصادر عام 2014، مشيرا إلى أن أهم المتطلبات في خريج المدارس الفنية إتقان الجدارات التي تتطلبها المهنة التي سيمتهنها الخريج، ويمكن تعريف الجدارات بأنها مجموعة المهارات والمعارف والسلوكيات التي يجب أن يتمتع بها الخريج لإتقان المهنة، وبالتالي يقوم خبراء قطاع التعليم الفني بالوزارة بعقد جلسات مكثفة مع الصناعة للتعرف على هذه الجدارات، وإعادة تصميم المناهج بناء عليها"