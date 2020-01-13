أخبار مصر | اشتغل الآن.. فرص عمل برواتب تصل لـ 5 آلاف جنيه في القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتغل الآن.. فرص عمل برواتب تصل لـ 5 آلاف جنيه في القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، غدا الثلاثاء، قبول طلبات راغبي العمل على 729 فرصة عمل في 7 شركات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 5000 جنيه لبعض المهن.

صرح بذلك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مشيرًا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 345 فرصة عمل بشركة العروبة للصناعات الغذائية على مهن عمال إنتاج ن وتعبئة، ومخازن ، وبيئة، وفني، وأخصائي سلامة وصحة مهنية ، بمؤهل متوسط أو بدون، والراتب 2000 جنيه.

وقال: إن شركة جلاس للملابس الجاهزة تطلب 230 فرصة عمل، عمال إنتاج، ومراقي جودة وعمال تشطيب، وعمال مكواه، جميع المؤهلات العالية والمتوسطة، والراتب يتراوح بين 1500 إلي 1700 جنيه .

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وفي نفس السياق أضاف محمد طه وكيل الوزارة مدير المديرية، أن الشركة الدولية للصناعات الغذائية (كوك دور) تطلب 83 فرصة عمل، عمال إنتاج ومخازن وخدمات، وفني ميكانيكا، وكهرباء، وكهرباء كنترول مؤهل متوسط، والقراءة والكتابة، والراتب يتراوح بين 1750 إلي 5000 جنيه.

كما تطلب شركة المتحدة للصناعات النسيجية 23 فرصة عمل عمال حياكة ومشرفين جودة، ومسئول تخطيط، وعمال طباعة، وأمن، مؤهل عالي وفوق متوسط، ومتوسط، الراتب يتراوح بين من 1000 إلي 1500 جنيه، وشركة نوبل واكس للمنظفات تطلب 20 فرصة عمل، إنتاج مؤهل متوسط براتب 2000 جنيه، وجمعية المستقبل للتمويل الأصغر تطلب مسئول قروض مؤهل عالي ومتوسط وفوق متوسط الراتب 2000 جنيه بالإضافة إلي حوافز، وشركة دولفين لتصنيع لعب الأطفال تطلب 8 فرص عمل، عمال إنتاج، دبلوم صنايع براتب 1500 جنيه .

وأشار مدير مديرية القوى العاملة ، إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهًا إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وقال: إن الطلبات تقدم من غدا الثلاثاء حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.