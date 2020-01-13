أخبار مصر | وزير الشباب يكرم الفائز بمهرجان "إبداع" في مجال الإنشاد الديني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يكرم الفائز بمهرجان "إبداع" في مجال الإنشاد الديني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد طارق منشد الشارقة، عضو أوركسترا وزارة الشباب والرياضة والفائز بالمركز الأول بمهرجان إبداع الموسم الرابع في مجال الإنشاد الديني بحضور سالم علي حمد علي الغيثي مدير قناة الشارقة والأستاذ ناصر محمد المال، مدير العمليات الفنية بقناة الشارقة. تضمنت الاحتفالية إطلاق أوركسترا وزارة الشباب والرياضة للإنشاد الديني بقيادة الشيخ محمود ياسين التهامي على مسرح وزارة الشباب والرياضة. وفي ختام الحفل قامت وزارة الشباب والرياضة بتكريم قيادات قناة الشارقة والشيخ محمود ياسين التهامي والمنشد محمد طارق وتم تكريم وزير الشباب والرياضة قبل قيادات الشارقة.

Advertisements