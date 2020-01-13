أخبار مصر | وفد كنسي فرنسي رفيع المستوى يزور مسار العائلة المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد كنسي فرنسي رفيع المستوى يزور مسار العائلة المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مساء أمس، إلى القاهرة،

بدعوة من وزارة السياحة والآثار

وصل وفد كنسي رفيع المستوى، من الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا، وعدد من الإعلاميين الفرنسيين،؛ لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة وبعض المناطق السياحية في مصر لتنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة الي مصر من السوق الفرنسي.

وكان في استقبالهم بمطار القاهرة، المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، الذي رحب بهم، موضحًا أن هذه الزيارة، تأتي ضمن برنامج الرحلات التعريفية التي تنفذه الوزارة للترويج للمنتجات السياحية التي يزخر بها المقصد السياحي المصري، ومن ضمنها السياحة الدينية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد، وزير السياحة والأثار وعدد من المسئولين بالدولة والشخصيات العامة في مصر؛ لمناقشة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة لوضعها ضمن البرامج السياحية للجمعية.

وتولي وزارة السياحة والآثار، اهتماما كبيرا بمنتج رحلة العائلة المقدسة الذي يعد من المنتجات السياحية التي تنفرد بها مصر تنافسيًا عن بقية بلدان العالم نظرًا لأنه أطول مسار حج في العالم، يقع في دولة واحدة، إذ يمتد من رفح شمال شرق البلاد مرورًا بمنطقة الدلتا ثم القاهرة ليشمل الأماكن كافة، التي مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر.

الجدير بالذكر، أن وزارة السياحة ،والأثار كانت قد نظمت عددا من الرحلات التعريفية (FAM Trips) للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة لأهم ممثلي الكنائس بمختلف الاسواق السياحية ومنها إسبانيا وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الإمريكية، بالإضافة إلى منظمي الرحلات العاملين بهذا المجال وكذلك ممثلي أهم وسائل الإعلام.