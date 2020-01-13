أخبار مصر | "يفترش الرصيف".. رحلة إنقاذ مسن بلا مأوى في المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يفترش الرصيف".. رحلة إنقاذ مسن بلا مأوى في المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بناء على البلاغ الوارد للفريق بوجود رجل مسن بلا مأوى يفترش الرصيف بمنطقة رمسيس.

وعلى الفور توجه الفريق للتعامل مع الحالة وتقديم أوجه الرعاية له، وخلال المسح الميداني لفريق وحدة غرب القاهرة 2 بمنطقة شبرا مصر تم مقابلة الحالة وتدعى "م. ز" 65 عامًا، حيث تبين أن الحالة لا تستجب مع الفريق فتم الاتصال بالإسعاف من قبل الفريق للاطمئنان على الحالة وتم توقيع الكشف الطبي الظاهري على الحالة، حيث تبين أن الحالة مستقرة ولا يوجد داعٍ لنقله إلى المستشفي ولا توجد أوراق ثبوتية وتم توفير بطانية له ووجبة.

وقام الفريق بمساعدة الحالة وعمل النظافة الشخصية وتم بتوفير ملابس وتوفير بطانية ووجبات ومشروبات دافئة وعمل إسعافات أولية له لأنه كان يعاني من بعض القرح بسبب وجوده في الشارع وعلى الفور تم نقله لدار رعاية بالمنصورة في وقت متأخر من الليل ويقوم فريق إدارة الحالة بمتابعته داخل دار الرعاية.