أخبار مصر | وزير التعليم: الطلاب المحترمين أساس نجاح المنظومة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: الطلاب المحترمين أساس نجاح المنظومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف في تصريح صحفي، له خلال حديثه مع بعض المعلمين عن الامتحانات الإلكترونية، أن هناك حالات غش فردية، تعد على الأصابع، وهي ضئيلة جدًا، ويتم متابعتها.

وأشار إلى أن الحدث الأهم، هو نجاح المنظومة والبنية التحتية، والأسئلة الجديدة والطلاب المحترمين الذين لا يغشون".

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا نشهد الآن، أكبر منظومة امتحانات إلكترونية في تاريخ البلاد، لأكثر من نصف مليون طالب، في وقت واحد.

ويخوض طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، على الـ"تابلت"، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عضر ظهرًا، بينما يخوض طلاب الصف الأول الثانوي اللغة الأجنبية الأولى ورقيًا، في الساعة الواحدة ظهرًا.

