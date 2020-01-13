أخبار مصر | مستشار المفتي يتوجه إلى أمريكا للمشاركة في أسبوع التعريف بالإسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار المفتي يتوجه إلى أمريكا للمشاركة في أسبوع التعريف بالإسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في أسبوع التعريف بالإسلام في الجامعات الأمريكية.

وتأتي هذه المشاركة، انطلاقًا من حرص دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على التعريف بصحيح الدين والإسلام، وتغيير الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمين، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وصرح "نجم"، قبيل سفره، بأن فعاليات الأسبوع ستتضمن إلقاء عدد من المحاضرات حول الإسلام في عدد من الجامعات الأمريكية واللقاءات العامة، بهدف تصحيح كثير من المفاهيم الإسلامية التي تم تشويهها من قِبل الجماعات المتطرفة حيث تسببت في موجات العداء والكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الغرب.

وأضاف أنه سيتم كذلك عقد لقاءات عامة ومحاضرات تعريفية بصحيح الإسلام، كما أن هذه اللقاءات تعد فرصة جيدة لتعزيز التواصل مع الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم الدينية، فضلًا عن عقد عدد من اللقاءات الإعلامية هنا حول قضايا الإسلام والمسلمين.