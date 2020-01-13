أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ "مشروعك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ "مشروعك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتكوين فرق تسويق من ممثلي الوزارة وشركاء التنمية في المشروع على مستوي كل محافظة خاصة بمشروعك.

وذلك للتواصل الدائم مع عملاء "مشروعك" والتجهيز والإعداد المسبق لأي أوراق أو مستندات قد يحتاج إليها المستفيدون من "مشروعك" والشرح التفصيلي لكافة المزايا والخدمات لتشجيع عملاء مشروعك علي الاستفادة منها وتوجيه مزيد من الاهتمام لسرعة حل أي مشكلات تعترض تنفيذ المشروعات.

كما وجه شعراوي – وفقا لبيان صحفي - بتشكيل لجنة تسيير لمتابعة المشروعات المنفذة من خلال "مشروعك" في كل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ لمتابعة خطة عمل المبادرة وتنفيذ توجيهات الوزارة في شأن مبادرة " مشروعك " ومتابعة الإنجازات الشهرية في المدن والأحياء وتقييم أداء القائمين علي المشروع واقتراح ما يؤدي إلي إمكانية التحسين والتحديث في المشروع ورصد المشاكل مع شركاء التنمية ووضع حلول لها ومتابعة موقف مقرات مشروعك والبالغ عددها 260 مقرًا من حيث العمالة والتجهيزات على أن تقوم لجان التسيير برفع تقرير شهري للوزارة بما يعمل علي تعظيم إنجازات مشروعك من حيث حجم الإقراض وعدد المشروعات الممولة وبالتالي فرص العمل التي سيتم توفيرها في المرحلة القادمة.

وأشار التقرير الأخير عن متابعة تنفيذ "مشروعك" في المحافظات والذي استعرضه اللواء محمود شعراوي أنه تم توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 134 ألفًا و316 مشروعًا بإجمالي قروض بلغت 12،3 مليار جنية.

Advertisements

وأوضح الوزير أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة وبلغ عددها 16 ألفًا و288 مشروعًا وفرت أكثر من 87 ألفا فرصة عمل بقروض مليار و471 مليون جنيه وبلغت عدد مشروعات محافظة البحيرة 14 ألفًا و457 مشروعًا ووفرت 63 ألف فرصة عمل بقروض 965 مليون جنيه.

فيما بلغت عدد مشروعات محافظة سوهاج 14 ألفًا وفرت 70ألفًا و456 فرصة عمل بقروض بلغت 1.3 مليار جنيه، كما أشار التقرير إلي أن عدد المشروعات بمحافظة الدقهلية بلغت 11 ألفًا و563 مشروعًا وفرت 56 ألف مشروعًا بقروض 975 مليون جنيه وبلغت عدد المشروعات بمحافظة الشرقية 10 آلاف و465 مشروعًا وفرت 7 آلاف فرصة عمل بقروض 1.3 مليار جنيه.

وشدد الشعراوي علي ضرورة قيام مديري مشروعك بالمحافظات بمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إرسال البيانات للبنك للحصول علي قرض لتنفيذ المشروع وتيسير إجراءات الحصول علي الرخصة المؤقتة للمشروع لحين استخراج الترخيص النهائي.

وأضاف شعراوي أن المشروع يهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقري ونجوع مصر لدفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير فرص وتشغيل للمواطنين، وذلك عن طريق تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مجموعة من البنوك، مشيرًا إلي أن المشروع يساعد في تحجيم الظواهر السلبية الخطرة مثل العشوائيات والهجرة غير شرعية وإدمان المخدرات والتطرف والإرهاب ويساهم في محاربة الفقر وخفض معدلات البطالة وتحول القري من قري مستهلكة إلي قري منتجة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تحقق العدالة الاجتماعية.