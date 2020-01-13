أخبار مصر | "وعظ جنوب سيناء" تعقد مؤتمرًا لمناقشة المشكلات المجتمعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وعظ جنوب سيناء" تعقد مؤتمرًا لمناقشة المشكلات المجتمعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد منطقة وعظ جنوب سيناء، اليوم، مؤتمرها نصف السنوي؛ لمناقشة دور المنطقة في المشاركة المجتمعية الإيجابية، بحضور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في التعامل بمنهجية علمية مع واقع الحياة ومشكلات المجتمع المعرفية والفكرية المعاصرة؛ وإيجاد حلول ناجحة لها وبناء جيل جديد يدرك خطر هذه المشكلات عليه وعلى الأجيال القادمة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر كيفية التعامل مع قضايا المجتمع المختلفة، ومخاطر التطرف والفكر التكفيري على وطننا بشكل خاص والبشرية بشكل عام، وطرح أهم القضايا المعاصرة والشبهات الشائكة والرَّدّ عليها من خلال المتخصصين.

كما يستهدف المؤتمر مناقشة الظواهر الخطيرة التي يعاني منها المجتمع كالتدخين، وإدمان المخدرات، والإلحاد، وظاهرة البلطجة والإجرام، والتفكك الأسري وغياب المسئولية الأسرية، ومسؤولية الجميع في حل هذه المشكلات المجتمعية المختلفة والتي تحتاج إلى معالجات شاملة ليست فقط من جوانب شرعية، وإنما من جوانب نفسية واجتماعية.