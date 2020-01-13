أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي: ندعم أي أعمال تطوير لخدمة أهالي مطروح (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي: ندعم أي أعمال تطوير لخدمة أهالي مطروح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ لبحث موضوعات التعاون القائمة لتطوير المحافظة، وذلك بديوان عام الوزارة.

وهنأ العصار اللواء خالد شعيب، على تولى منصبه الجديد وأكد على تطويع جميع الإمكانيات والخدمات بالإنتاج الحربي لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة وتم مناقشة موضوعات التعاون القائمة مع المحافظة وفقًا لبروتوكول التعاون القائم مع وزارة الإنتاج الحربي بهدف تنفيذ المشروعات الهندسية في المحافظة وتوريد عربات ومعدات إطفاء الحرائق، ورفع كفاءة وصيانة المباني والمنشآت وتركيب نظم إنتاج الطاقة المتجددة والموفرة ورصف الطرق، وتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية، وتنفيذ مجمع المخابز وتشغيل مصنع لتعبئة التمور والمشاركة في تنفيذ أي مشروعات أخرى تحتاجها المحافظة.

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وتم التأكيد على دعم الوزارة لأى أعمال تطوير وتحديث تتم بالمحافظة لصالح خدمة أهالي مطروح في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص.

من جانبه، أعرب اللواء خالد شعيب، عن ثقته في إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ أي مشروعات تخدم أهالي المحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها الوزارة للمساهمة في مشروعات التطوير بالمحافظة حتى الآن.

وأضاف أنه يهدف إلى الارتقاء بمنظومة القضاء على المخلفات بالأحياء والشوارع والعمل على تطوير وتحسين البيئة الاجتماعية والصحية بالمحافظة، والتي من شأنها النهوض بها كونها إحدى محافظات الجذب السياحي وبما يتناسب مع تحقيق أهداف الدولة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يعود بالنفع على المواطنين.