شكرا لقرائتكم خبر عن 450 سائح يزينون سماء الأقصر بإنطلاق 20 رحلة بالون طائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زينت سماء الأقصر، اليوم الاثنين، 20 رحلة بالون طائر على متنها 450 سائحاً وسائحة من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر، وإلتقاط الصور التذكارية والسيلفى من أقصى ارتفاع 500 متر، وملامسة السحب المنتشرة في بانوراما ساحرة تملأ سماء البر الغربى، مع إعتدال الطقس وحنو الشمس الدافئة التي تملأ جنبات المحافظة.

وأكد الكابتن محمود بدوى، مدير إحدى شركات البالون الطائر بالأقصر، أن سماء المدينة تزينت اليوم الاثنين بعدد 20 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فيها، موضحاً أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة بإعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح المتوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الآثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية، لافتاً إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر، مؤكداً أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات، والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن ترتفع رحلات الشركة الواحدة إلى 4 رحلات في اليوم خلال الأيام المقبلة، وذلك للتدفقات المميزة التي تشهدها المدينة السياحية من مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف أن مدينة الأقصر، تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد الرحلات، موضحاً أن المدينة السياحية، تتميز برحلات البالون الطائر، مما جعل الأقصر مقصدًا سياحياً مهماً في رياضة المغامرات للعديد من مختلف الجنسيات الوافدة لزيارة المعالم والمقاصد السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، بجانب الاستمتاع بالطبيعة الخلابة ونهر النيل ومشاهدة عظمة الفراعنة في تشييد المعابد، والمقابر المنتشرة بالبر الغربى، من أقصى الارتفاعات بسماء الاقصر، بالاضافة إلى كونها أحد البرامج الأساسية لكثير من شركات السياحة.