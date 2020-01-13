شكرا لقرائتكم خبر عن من خلال 8 خطوط أتوبيس.. هكذا يمكنك الذهاب لمعرض الكتاب (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء العد التنازلي لإطلاق الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير الجاري، حتى 4 فبراير المقبل، والتي تحمل عنوان «مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع»، كشفت الصفحة الرسمية للمعرض عبر حسابها على «فيس بوك»، خطوط الأتوبيسات الخاصة والتي تقل المواطنين لأرض المعرض.

البداية سعر التذكرة موحد بـ6 جنيه، وتشمل تشمل 7 خطوط بإجمالي 80 أتوبيسًا قابلة للزيادة، وتتمثل في: