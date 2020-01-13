شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» عن صور «البطاطين»: «خطأ».. وننصح بدعم المجتمع بعيدًا عن «البوستات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد رئيس حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد، على حملات الهجوم على الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر الحزب صورا لبعض الأعضاء في حفل للأعمال الخيرية ومنها توزيع البطاطين، وقد ظهر فيه المواطنون منكسى الرأس ليخفوا وجوههم في الصور.

وقال في تصريحات له عبر حسابه على «فيس بوك»: «الحزب وأعضاؤه براء من أي رياء ولا تشهير للمحتاجين للأغطية»، وتابع: «إن الحزب يتقبل النصائح بصدر رحب خصوصًا إذا كانت خالصة للوطن»، مشيرا إلى أن صور الفاعلية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء الحزب أنفسهم بأمانة المركز التي تتم فيه الفعالية، وباقي الأفراد هم المندوبون الذين سيقومون بتوزيع تلك الأغطية على متلقيها.

وقال «رشاد»: «إن كان السيد مسؤول الأمانة قد أخطأ في عدم توضيح الصور ونشرها دون مراجعتها عند نشرها إلا أني أتقدم له بالشكر على ما قام به من جهد دون البحث عن وعود انتخابية أو مكاسب سياسية».

Advertisements

وأضاف «رشاد» أن الحزب يقوم بالمئات من تلك الفعاليات يوميا على مستوى الجمهورية وفي جميع قرى ونجوع مصر، منوها بأن هذه الأغطية التي قامت الأمانة الموجودة في الصور بتوزيعها هي على نفقاتهم كاملة، وهذه المرة الثالثة التي ينفذون فيها تلك الفعالية بنفس الأمانة ولم تحدث أي صيحات أو هجوم في المرات السابقة على الأمانة.

وأشار: «الحزب يقوم بتوزيع الأغطية والبطاطين في كل ربوع مصر وقراها وقد انتهت المرحلة الأولي بإجمالي ٦٥ ألف بطانية، وبدأت المرحلة الثانية بإجمالي ١٠٠ ألف بطانية، ونستكمل المسيرة حتي نصف مليون غطاء بنهاية فصل الشتاء بإذن الله».

واستكمل: «إن كل هذه الأغطية وغيرها من المواد الغذائية التي يقوم الحزب بتوزيعها هي على نفقة الأعضاء أنفسهم، رغبة منهم ومساعدة في دعم مجتمعاتهم والنهضة بأوطانهم»، وأكد: «الفعالية المذكورة بالصور ما هي إلا واحد على الألف مما يقوم به الحزب يوميا».

وواصل: «سنحرص في المرات القادمة على أن نكون أكثر حرصا في عرض الصور للفعاليات حتى لا يستغلها جهلا من يحاول تصفية حسابات سياسية شخصية، ونعتذر لكل شخص فهم الصور بشكل خاطئ، ونقدر له نصيحته الصادقة».

واختتم: «أما من أراد فقط أن يتاجر بموقف سياسي باهت، فنوجه له النصيحة بأننا نتمني أن نري منه مشاركة حقيقية في دعم المجتمع المصري، بعيدًا عن بطولات البوستات الوهمية التي يختبئ خلفها.. وأخيرا أحب أن أوجه كلماتي لأعضاء مستقبل وطن: استمروا وانطلقوا في خدمتكم لوطنكم، فبيننا وبين الوطن عهدٌ لن يثنينا عنه جاهل أو حاقد أو حاسد، الله مطلع عليكم، الوطن ينتظر منكم، وأنا أفخر بكم جميعا».