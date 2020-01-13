شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 275 طالبًا للمشاركة بالانتخابات الإلكترونية لـ«برلمان الإسكندرية» في نوفمبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، «إن المديرية أجرت انتخابات إلكترونية لبرلمانات الطلائع في 36 مركز شباب على مستوى المحافظة بتصويت 900 طليع وطليعة بواقع 25 في كل مركز، وجرى تشكيل هيئات المكتب بكل برلمان حيث تم اختيار رئيس البرلمان ووكيليه والمقرر العام وتشكيل 12 لجنة نوعية و4 ممثلين تنفيذيين في كل برلمان طليعى».

وأوضحت «الشريف»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المديرية تنفذ تجربة انتخابات برلمانات الطلائع خارج مديرية الشباب والرياضة من خلال تدشين ما يسمى «التشبيك» بين الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر الشريف، حيث تم اختيار 6 مدارس في إدارتى المنتزة ووسط، لإجراء الانتخابات بهما وجرى اختيار مدرستى جمال عبدالناصر، والإقبال الثانوية، في إدارة المنتزة التعليمية، وأجريت الانتخابات بهما وتشكلت هيئات المكتب للبرلمان في كل مدرسة فيما تم اختيار مدارس الشاطبى الزخرفية، ونبوية موسى، والسلام الصناعية، وأخرى تجارية، في إدارة وسط لإجراء الانتخابات بها عقب الانتهاء من امتحانات نصف العام، فيما جرى إجراء الانتخابات في 36 مركز شباب على مستوى الإسكندرية.

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انتخابات إلكترونية لبرلمانات الطلائع فى 36 مركز شباب في الإسكندرية

وأشارت إلى أن المديرية تجرى الانتخابات الطلائعية في المدارس والأزهر وفق البروتوكول الموقع مع الجهتين، وتم إجراؤها في 3 معاهد بمنطقة شرق الأزهرية وتشكيل البرلمان بها، وهى معاهد فتيات سموحة الثانوى والإعدادى والمعهد الدينى الإعدادى بنين، مشيرة إلى أن البرلمانات المنتخبة إلكترونياً ستستمر حتى شهر إبريل المقبل مدعومة بنشاطات توعوية وتثقيفية مكثفة من خلال عقد جلستي محاكاة لمجلس النواب المصرى، وندوتين شهرياً فضلاً عن عمل نموذج جلسة محاكاة ثالثة بمشاركة أساتذة اقتصاد وعلوم سياسية وخبراء برلمانيين ونواب، على أن تختتم النشاطات حتى إبريل المقبل بجلسة في مجلس النواب.

بدوره قال علاء إبراهيم، منسق برلمان الطلائع والشباب في مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، «إن الهدف من برلمانات الطلائع هو التثقيف والتوعية والتدريب على المشاركة السياسية في الحياة النيابية للطلائع وكيفية المشاركة بشكل سياسى صحيح في جميع الانتخابات المقبلة في مصر، فضلاً عن إعداد نواب فاعلين بشكل علمي صحيح حتى يكونوا جديرين بتمثيل أبناء دوائرهم ويكونوا نواب المستقبل».

وأوضح إبراهيم، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم تطبيق التصويت الإلكترونى في المدارس العام المقبل، كما تم تنفيذه بـ 36 مركزا في 8 إدارات فرعية العام الجارى، مشيراً إلى أنه تم تأهل 275 طليعا وطليعة للمشاركة في انتخابات برلمان طلائع المحافظة المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل على مستوى الإسكندرية، والذى سيتم التصويت فيها بشكل إلكترونى كامل بجميع مراحل التصويت من بصمة الطليع، مروراً بمرحلة الكاميرا شات انتهاء باختيار المرشح.

وأوضح أنه تأهل للمشاركة في انتخابات المحافظة ككل 50 طليعا وطليعة من المشاركين في انتخابات المدارس الـ6 والبالغ عددهم 200، كما تأهل 25 من بين الـ100 طليع وطليع المشاركين بانتخابات الأزهر، كما تأهل 200 من بين 900 طليع وطليعة الذين شاركوا في انتخابات برلمان مراكز الشباب، لافتاً إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت على مستوى الإسكندرية من مراكز الشباب والمعاهد الأزهرية والمدارس بلغ 1200 طليع وطليعة.

انتخابات إلكترونية لبرلمانات الطلائع فى 36 مركز شباب في الإسكندرية

انتخابات إلكترونية لبرلمانات الطلائع فى 36 مركز شباب في الإسكندرية