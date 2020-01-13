شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تعميم العدادات مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه سيتم تغيير جميع الممارسات لعدادات كودية وفقا لقواعد تنظيمية يتم وضعها حاليا، مشيراً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إعادة توصيل العدادات الكودية للمناطق العشوائية جاء عندما لم تسري المصالحات في مخالفات البناء بوتيرة عالية، لذلك تقدم وزير الكهرباء لمجلس الوزراء بإعادة توصيل العدادات الكودية وتم الموافقة على ذلك، لإلغاء الممارسات نهائيا.

وأشار الوزير، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب للرد على 30 طلب إحاطة بسبب مشكلات التقديرات الجزافية وشكاوى الموطنين من فواتير «مبالغ فيها»، الاثنين، إلى أنه بمجرد التصالح في مخالفات البناء، وتقنين المواطن وضعه سيتم تحويل العداد الكودي إلى عداد عادي باسمه، وقال إن هناك 3.5 مليون عداد كودي على الشبكة حالياً.

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وفيما يخص مشكلات القراءات الجزافية، قال الوزير إنه تم تسجيل قراءة 4 ملايين عداد على مستوى الجمهورية وفقا لبرنامج القراءات الموحد، ومن المقرر تعميم البرنامج في الجمهورية خلال العام الجارى.

وأوضح شاكر أن برنامج القراءات الموحد يهدف إلى تسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة، ويقضي تماما على مشكلات الفواتير الجزافية، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق المنظومة من محافظة بورسعيد بنجاح.

وأرجع الوزير تصميم البرنامج لمزيد من الدقة في القراءات حيث لا يستطيع القارئ فتح صفحة المشترك إلا أمام العداد لتزويدها بسمارت فون أو تابلت يسجل مكان القارى بنظام gps ليقوم بعدها بتصوير القراءة والتسجل مباشرة لدي صفحة المواطن بشركة توزيع الكهرباء، ولا يستطيع أحدا التدخل فيها إطلاقاُ، وتابع: «يعني القارئ لو قاعد على القهوة لن يستطيع التقاط هذه الصورة ومن حق المواطن الشكوى ويتم الاحتفاظ بصورة القراءة للعدادات لـ3 أشهر».

وكشف شاكر عن سعي الوزارة لتطبيق نظام العدادات مسبوقة الدفع في عموم الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة، ورد على طلب النائب خالد حنفي بتزويد العدادات مسبوقة الدفع التي يستفاد منها 2 مليون كفيف، بآليه ناطقة للتعريف بقرب موعد انقطاع التيار تيسيراً عليهم، بتأكيده استعداد الوزارة لدراسة هذا المقترح.