شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «الأديان السماوية على أرض الإسكندرية» يزين المتحف القومى لـ3 شهور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ابتسام خليل، مدير عام متحف الإسكندرية القومى، تدشين المعرض المؤقت بعنوان «لقاء الأديان السماوية على أرض الإسكندرية»، أمس الأحد، ويضم مجموعات نادرة تنتمى إلى الأديان السماوية: الاسلام والمسيحية واليهودية، ويستمر 3 أشهر وينتهى مارس المقبل.

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وأوضحت خليل أن المعرض يضم 6 قطع تعرض التراث الدينى اليهودى، عبارة عن صندوقين إسطوانيين من الخشب المغطى بالقطيفة الحمراء والزيتى مزينين بكتابات عبرية، تضم نصوصا غاية في الأهمية، بشأن المضمون والتاريخ، وتنقل أسماء من صنعوا الصناديق الخشبية، وتاريخ صناعتها، بالإضافة لأسماء أصحاب الإهداء، وكل صندوق يضم ضلفتين نصف دائريتين، وهو نمط تميز به صندوق التوراة عند يهود مصر والدول العربية، وكان يعرف بتابوت العهد أو صندوق الحكمة، وكان يحفظ فيه لفائف التوراة ولا تخرج إلا في وقت الصلاة، بالإضافة إلى تاجين من الفضة كانا يثبتان على نهاية صندوق حفظ التوراة من أعلى.

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

وأشارت مدير المتحف إلى أن الديانة المسيحية يعرض بشأنها مجموعة مميزة تضم إناء كان يستخدم لحفظ زيت النيرون، المستخدم في طقس التعميد لدى العقيدة المسيحية، وأيقونة التعميد ومجموعة من الشوريات (المباخر)، كانت تستخدم في الكنائس، وسنكسار (كتاب يشرح سير القديسين).

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

كما قالت مدير المتحف، «إن المعرض يضم مجموعة خاصة بالديانة الاسلامية، أبرزها مصحف يرجع للعصر المملوكى كتبه الخطاط ياقوت بن عبدالله سنة ٦٧٤هـ، وعمرها 767 سنة، ومجموعة مشكاوات كانت تستخدم لإضاءة المساجد، تنتمى للعصر المملوكى، ومسرجة نحاس تنتمى للعصر السلجوقى، وشمعدان فضة يرجع إلى العصر العثمانى، ولفتت إلى أن المعرض يقام تحت رعاية الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومتاح للمواطنين من محبى الآثار والتراث الدينى».

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»

معرض «الأديان السماوية الثلاثة على أرض الإسكندرية»