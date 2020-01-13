شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في 4 حوادث بالبحيرة وبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شخص مصرعه وإصابة 14 آخرين في 4 حوادث منفصلة في محافظتي البحيرة وبني سويف.

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ففي البحيرة، أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي السريع، اتجاه الإسكندرية، في نطاق مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى دمنهور التعليمي لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة.

ولقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي السريع، أمام كوبرى كفر مساعد بنطاق مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاي البارود المركزي، وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث.

وفي بني سويف، أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة في حادثي سير لانقلاب سيارة سوزوكي ودراجة نارية بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي، وطريق الفيوم الجديد بالقرب من قرية بهبشين، اليوم الاثنين، ونقلوا لتلقي العلاج بكل من مستشفى بني سويف الجامعي وناصر العام.