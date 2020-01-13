شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 60% نسبة إنجاز وحدات موظفي «العاصمة الإدارية» ببدر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272وحدة (53 عمارة) بمشروع «سكن مصر» بالمرحلة الأولي بمنطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر، بنسبة إنجاز بلغت حوالي 96%.
وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارٍ تنفيذ 9024 وحدة (376 عمارة) بمشروع «سكن العاملين بالعاصمة الإدارية» بمنطقة الامتداد الشرقي بنسبة إنجاز نحو 60%، مشيراً إلى أن مساحات الوحدات تتراوح بين 115م2 و118م2، حيث يولي جهاز المدينة اهتماماً كبيراً بالمشروع ليتم الانتهاء منه في أسرع وقت.
وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي سكن مصر وسكن العاملين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً خلال الجولة على مسؤولي الشركات المنفذة بالمشروعين لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية خاصة الوحدات الجاري تنفيذها لموظفي العاصمة.
وقال مندور، انه جارٍ طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة حسب تنسيق الموقع بمشروع وحدات العاملين بالعاصمة، موضحاً أن الجولة جاءت في إطار المتابعة المستمرة والتواصل المباشر لإزالة أية عقبات تحول دون تنفيذ المشروعات بالمدينة.
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