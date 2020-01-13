شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط مسؤولي مصنع دون ترخيص بتهمة إعادة تدوير «النفايات الخطرة» في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت وزارة الداخلية، الاثنين، مسؤولى مصنع دون ترخيص في أوسيم بالجيزة، أفادت التحريات بأن المكان خاص بـ«تاجر بلاستيك»- 36 سنة- يقوم بجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى وإعادة تدويرها بالمخالفة لقانون البيئة وقرار وزير الصحة والسكان الخاص بقائمة النفايات الطبية الخطرة.

وقالت الداخلية:«عملية الضبط في إطار خطة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين، من خلال متابعة ومراقبة الأسواق في ضوء الأضرار الاقتصادية التي يتكبدها الاقتصاد القومى من جراء تلك المنتجات».

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وأضافت: «وردت معلومات لمفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ومباحث شرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام مسئولى مصنع دون ترخيص في أوسيم أمن الجيزة خاص بتاجر بلاستيك بجمع النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى وإعادة تدويرها بالمخالفة لقانون البيئة وقرار وزير الصحة والسكان الخاص بقائمة النفايات الطبية الخطرة واستخدامها في تصنيع عبوات الطعام البلاستيكية وأدوات المائدة، الأمر الذي يشكل ضرراً بالغاً على الصحة العامة للمواطنين ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع بمأمورية، شارك فيها مباحث الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات ولجنة فنية مشكلة من مسئولى وزارتي (الصحة والسكان- البيئة)، أسفرت عن ضبط خط إنتاج كامل وكميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائى، وخط إنتاج كامل لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة».

وأكدت الوزارة أنه «تم ضبط كسارة كبيرة الحجم يعلوها خزان مياه، ومغسلة بلاستيك يدوية كبيرة الحجم، ومنشار تقطيع كبير الحجم و3 خزان سعة الواحد طن، وميزان حساس ديجيتال، ماكينة خياطة وتغليف، وموتور مياه، و3 مواتير ضغط هوائى، وكميات من عبوات الغسيل الكلوى والأمبولات البلاستيك والخراطيم الطبية، وعدد 4 أطنان لخام البلاستيك، وكمية من المخلفات، وكمية من الأجولة الفارغة، وعاملين بالمصنع، وبمواجهتهما اعترفا وأقرا بصحة ما توصلت إليه التحريات، ونفيا وجود ثمة تراخيص أو تصاريح لعمل المصنع. تم التحفظ على المضبوطات وأوصى أعضاء اللجنة الفنية المرافقة للحملة بسرعة التخلص من كافة المضبوطات بحرقها بإحدى المحارق المخصصة للتخلص من النفايات الخطرة».