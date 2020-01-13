شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يقرر حل مجلس إدارة نادي الإدارة المحلية: «خرابة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حل مجلس إدارة نادي الإدارة المحلية التابع للديوان العام للمحافظة. جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لنادي العاملين بالإدارة المحلية، اليوم، للوقوف على حسن سير الخدمة المقدمة للمواطنين والعاملين المترددين على النادي. وفوجئ المحافظ بسوء إدارة المكان وتردي الخدمات المقدمة وسوء حالة المقاعد والكراسى ومنطقة الأطفال. وعبر عن استيائه من المكان والخدمات، قائلا: «أنا شايف خرابة وإهدارا للمال العام لن أسمح به فهذه أموال الدولة وغير مستغلة الاستغلال الأمثل وأسر العاملين بالديوان أولى بالاستفادة من تلك المنطقة». وطالب بتطوير ورفع كفاءة النادي واختيار تصميم مناسب لمساحة النادي الموجودة بالكامل على النيل والاستغلال الأمثل لكل متر فيها. محافظ الدقهلية يتفقد نادي العاملين بالإدارة المحلية محافظ الدقهلية يتفقد نادي العاملين بالإدارة المحلية محافظ الدقهلية يتفقد نادي العاملين بالإدارة المحلية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الدقهلية يقرر حل مجلس إدارة نادي الإدارة المحلية: «خرابة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.