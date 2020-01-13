شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ..أولى جلسات إستئناف المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر غدا الثلاثاء محكمة إستئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية ،أولى جلسات الاستئناف من المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروفة إعلاميًا بشهيد الشهامة على الحكم الصادر 15 عاما على كلا من المتهم الأول محمد أشرف راجح، إسلام عواد ،مصطفى محمد و5 سنوات للمتهم إسلام البخ .

وقال نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا، أنه راضى تماما عن حكم المحكمة ،بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15عاما ،مصطفى محمد 15 عاما ، إسلام البخ 5 سنوات عاما، لأننا نثق كل الثقة فى القضاء العادل الشامخ، مضيفا أن المتهمين قامو عقب النطق بالحكم بالتوقيع على الاستئناف على الحكم .

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث " ،برئاسة المستشار باهى حسن قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما ، إسلام عواد 15عاما ،مصطفى محمد 15 عاما ، إسلام البخ 5 سنوات عاما .

كان تلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

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بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية، وبمواجهته المتهمين اعترفو بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.