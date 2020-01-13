صور.. طلاب الصف الثانوى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية على التابلت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحان اللغة الإنجليزية على التابلت اليوم الاثنين، بمدرسة النزهة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، فيما تابع يحيى حسين مدير إدارة النزهة سير وانضباط الامتحان الإلكترونى داخل المدارس، وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أكثر من 500 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت ولم يواجه الطلاب أى مشكلات فى الدخول على سيستم ومنصة الامتحان الإلكترونى. Advertisements وكان قد بدأ طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا على التابلت وورقيا، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الثانية عشرة ظهرا، على أن يبدأ طلاب الصف الأول الثانوى امتحان نفس المادة فى الفترة المسائية من الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا.

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