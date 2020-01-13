شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: "القراءات الموحد" يقضى على الفواتير الجزافية وتعميم البرنامج العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن هناك 4 ملايين عداد على مستوى الجمهورية يتم تسجيل قراءتهم فى ضوء برنامج القراءات الموحد، ومن المستهدف أن يتم تعميم البرنامج خلال العام الحالى 2020.

وأضاف شاكر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، لمناقشة 30 طلب إحاطة حول الفواتير الجزافية، إن برنامج القراءات الموحد، يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة، ويقضى تماما على اشكالية الفواتير الجزافية، مشيرا إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة تم انطلاقها من بورسعيد لتتوسع لاحقاً فى باقى المحافظات.

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن البرنامج تم تصميمه بحيث لا يستطيع القاريء فتح صفحة المشترك الإ وهو واقف أمام العداد، ويتم تصوير القراءة من خلال " التابلت" أو "السمارت فون" لتسجل مباشرة لدى شركة توزيع الكهرباء، ولا يستطيع احد التدخل فيها إطلاقا، قائلا : يعنى القاريء لو قاعد على القهوة لن يستطيع التقاط هذه الصورة".

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ولفت الدكتور محمد شاكر إلى أنه يتم الاحتفاظ بصورة القراءة للعدادات لمدة 3 أشهر.

وفى سياق متصل، أشار إلى سعى الوزارة لتطبيق نظام العدادات مسبوقة الدفع فى عموم الجمهورية، خلال السنوات الخمس القادمة.

وتعقيبا على مطالبه النائب خالد حنفى بتزويد العدادات مسبوقة الدفع التى يستفاد منها 2 مليون كفيف، بآليه ناطقه للتعريف بقرب موعد انقطاع التيار تيسيرا عليهم، بتأكيدة استعداد الوزارة لدراسة ذلك.