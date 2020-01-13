شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية": اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا يتضمن وقف إرسال قوات تركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لقناة العربية، أن اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا، يتضمن وقف إرسال قوات تركية، ووصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليوم الإثنين إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مصدر ليبى لم تسميه، قوله "إن المشير خليفة حفتر وصل بالفعل إلى موسكو"، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج سيصل إلى العاصمة الروسية اليوم أيضاً، وأوضح المصدر أنه من المنتظر عقد مفاوضات حول الأزمة الليبية في موسكو".

كان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي قد أعلن في وقت سابق أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سيتوجه إلى موسكو لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في بلاده، وقال الصافي، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، "إن عقيلة صالح سيتوجه اليوم إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية لمدة يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا والتأكيد على عدم وجود أي دور مستقبلي للمليشيات المسلحة". Advertisements

وفي سياق متصل، يلتقي وزيرا خارجية ودفاع روسيا سيرجي لافروف وسيرجي شويجو، نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، في موسكو اليوم، لبحث تسوية الأزمة الليبية والوضع في سوريا والشرق الأوسط على خلفية تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت وكالة انترفاكس الروسية، نقلت عن مسئول روسى، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى و رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، يزوران موسكو اليوم الاثنين، وقد يوقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا .

ونقلت الوكالة عن ليف دينجوف رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا، قوله إن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبي) وفائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنى، سيلتقيان لبحث "إمكانية التوقيع على هدنة وتفاصيل مثل هذه الوثيقة".