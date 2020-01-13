شكرا لقرائتكم خبر عن "قلبه حجر".. ابن يضرب أمه بفأس لرفضها غسل ملابسه بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مستشفي الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ربة منزل مقيمة منيا القمح في العقد السادس من العمر مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم إخطار النيابة العامة، بمركز منيا القمح برئاسة أحمد أبوزيد، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وبداية الواقعة بتلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الأحرار بوصول" أم الهنا م م ال " 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية.

وتبين من التحريات الأولية قيام نجلها "إسلام س ش إ" 28 سنة عامل بإحدى الشركات بمدينة العبور، بالتعدي عليها بالضرب بفأس، بسبب رفضها غسل ملابسه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1860 جنح منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض علي النيابة العامة بمركز منيا القمح، قرت ضبط وإحضار المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن التقارير الطبية للمصابة من المستشفي.

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يذكر أن محافظة الشرقية، شهدت أول أمس واقعة بشعة، بقرية حفنا مركز بلبيس، عندما أقدم طفل في الصف الثالث الإعداي علي التخلص من شقيقه الأصغر" مروان" 11 سنة بالصف الخامس الابتدائي، خوفا من الفضيحة بعد مشاهدة شقيقه الأصغر له في وضع مخل، وخوفه من إفصاح الأمر لأبيه فإستدرجه إلي منزل ملك لهما بالقرب من الزراعات وطعنه بالسكين طعنة في البطن وتخلص من جثته في مصرف مائي بالقرية، وتم القبض عليه وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.