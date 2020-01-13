شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": "bbc" ترتكب مخالفات مهنية صارخة تتجاهل معايير الحيادية والتوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس لاحظ من خلال لجانه المتخصصة تكرارا لأخطاء مهنية جسيمة وبشكل نمطى لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك فيما يتعلق بتغطية الشأن المصرى، مضيفا أن هذه الأخطاء تخرج تماما من الإطار الذى يمكن تجاوزه بسبب طبيعة العمل الإعلامى وتصب فى إطار ممنهج يعبر بوضوح عن معاداة الدولة المصرية.

وأضاف المجلس فى خطابه الذى وجهه لرئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية والذى جاء فى التقرير السنوى للمجلس، أن نمطية الأخطاء وتكرارها وتزايدها يعزز بشكل واضح فرضية أن القائمين على تغطية الشأن المصرى لديهم نوع من الحرص على تجاهل القواعد المهنية والمعايير الإعلامية التى تسير عليها هيئة الإذاعة البريطانية.

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وأشار إلى أن الأخطاء المتكررة والنمطية تشوب السياسة التحريرية فى البرامج التى تتعلق بمصر، سواء فيما يخص قواعد اختيار موضوعات البرامج وعناوينها أو معايير استضافة الشخصيات أو نمط الأسئلة وما تحمله من توجيه واضح ثم المنهج الذى تسير عليه البرامج ذات الرأى الواحد والذى يتجاهل معايير التوازن فى الرأى والحجه والمنطق ليسفر الأمر فى النهاية عن برامج توجه اتهامات بلا أدلة تطلقها شخصيات غير مؤهلة تنفرد غالبا بمساحة الوقت بناء على أسئلة تتم صياغتها بشكل موجه و مرتب لتأتى بنتائج محددة تخالف الواقع و تضلل المشاهد.

وأوضح المجلس أن الأخطاء المهنية لهيئة الإذاعة البريطانية تمتد الى التقارير الإخبارية التى يتم بناؤها على أخبار تفتقر الى المواصفات و المعايير التى تعمل بها حيث يتجاهل القائمون على إعداد التقارير الإخبارية معايير التأكد من صحة الأخبار التى يتم بثها فيأتى بعضها معتمدا على شائعات متداولة على صفحات التواصل الإجتماعى و بعضها الأخر يتم نقله كما هو من وسائل إعلامية أخرى و تخلو التقارير الإخبارية من أى مصدر أو سند يؤكد المعلومات الواردة به أو أية بيانات توضح صحة و سلامة ما يتم بثه و حتى عندما يتضح عدم صحته لا يقدم القائمون على التقرير الإعتذار للمشاهدين الذين لا شك أن قطاعا منهم فى الأونة الأخيرة فقد ثقته فى مصداقية الهيئة .

ونوه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الى أن هيئة الإذاعة البريطانية ترتكب مخالفات مهنية صارخة تتجاهل معايير الحيادية و التوازن و الموضوعية و المصداقية و ثوابت العمل الإعلامى و قواعده الدولية.